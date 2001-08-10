На Сахалине полиция провела рейд по поиску таксистов-нелегалов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками Управления по вопросам миграции во взаимодействии с инспекторами УГИБДД УМВД России по Сахалинской области проведен комплексный рейд, направленный на выявление иностранных граждан, не имеющих разрешения на осуществление пассажирских перевозок и работу в службе такси, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В соответствии с Указом губернатора Сахалинской области от 22.11.2023 № 54, с 1 января текущего года регулярные перевозки пассажиров рейсовыми автобусами, а также деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем входит в перечень отдельных видов экономической деятельности, по которым установлен запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании трудовых патентов.
В результате проведенного мероприятия полицейскими было выявлено 2 факта незаконного осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности (18.10 КоАП РФ), 2 факта несоблюдения установленных в соответствии с федеральным законом ограничений на осуществление отдельных видов деятельности (ст. 18.10 КоАП РФ), 2 нарушения иностранными гражданами правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации (18.8 КоАП РФ).
Помимо этого, пресечен 1 факт перевозки пассажиров лицом, лишенным права управления транспортными средствами и 2 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления.
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