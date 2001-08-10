У сахалинца изъяли почти 200 граммов марихуаны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступила оперативно значимая информация о том, что один местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе последовавшего разбирательства полицейские провели обследование в помещении гаража, расположенного на территории частного дома в селе Быков. Оперативники обнаружили и изъяли вещество зеленого цвета растительного происхождения.

Содержимое было направлено в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Сахалинской области. Согласно заключению эксперта, представленное на исследование оказалось наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой 180,3 грамма.

По словам, 47-летнего подозреваемого коноплю он выращивал для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ – Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.