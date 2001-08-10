На Камчатке зампред правительства едва не утопил снегоход в реке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский едва не утопил снегоход в реке во время рыбалки. Политик отдыхал на реке Ича, где техника и провалилась под лед, сообщает ТК «41 Регион».

По словам самого зампреда, курирующего в региональном правительстве деятельность Минприроды, Минсельхоза, МинЧС, агентства лесного хозяйства края и агентства по ветеринарии, все имущество было спасено без последствий для техники.

«Благодаря происшествию было выловлено меньше особей микижи и кунджи, что позволит не выловленным особям продолжить свой род и далее радовать рыбаков своим наличием в реке Ича. Улов реально шикарный. Рыбы много, и она радует своими размерами», - сказал Василевский.

Напомним, МЧС уже неоднократно предупреждало жителей Камчатского края, что выезд на лед может быть опасен. На протяжении многих лет фиксируются случаи проламывания льда и попадания транспорта в полыньи. Толщина льда даже на одном водоёме не везде бывает одинакова. Тонкий лёд чаще находится у берегов, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод.