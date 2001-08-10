Жительница Камчатки попросила о помощи, а когда приехала полиция, напала на сотрудников с кулаками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Петропавловска-Камчатского направила в суд уголовное дело в отношении 35-летней жительницы. Горожанку обвиняют в том, что она ударила полицейского, сообщает ИА "Кам 24".
По информации краевой прокуратуры, женщине предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
«По версии следствия, в декабре прошлого года наряд полиции прибыл по вызову местного жителя о том, что к нему обратилась женщина с просьбой о помощи. Когда два полицейских приехали, обвиняемая начала выражаться нецензурно, нарушала общественный порядок, а на просьбу представить документ, удостоверяющий личность, ответила агрессией и несколько раз ударила одного из стражей порядка», – рассказала представитель надзорного органа Елизавета Денисюк.
Она отметила, что на следствии фигурантка дела вину признала, пояснила, что ее действия были вызваны употреблением алкоголя.
По статье 318 горожанке грозит до пяти лет лишения свободы.
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