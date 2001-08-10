Сахалинцы выпили с малознакомым мужчиной и остались без телефонов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ОМВД России по Углегорскому городскому округу поступило заявление от 38-летнего местного жителя о том, что у него из квартиры пропали сотовые телефоны, принадлежащие ему и его гостю. По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что четверо граждан в квартире потерпевшего распивали спиртные напитки, включая малознакомого мужчину. Когда все присутствующие отправились спать, то уже утром хозяин квартиры и его гость обнаружили, что пропали их сотовые телефоны. Нового знакомого в квартире также не было. Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.
Спустя некоторое время полицейские установили личность и местонахождение ранее неоднократно судимого 37-летнего углегорца и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Один похищенный гаджет фигурант отдал в пользование знакомому, а второй – продал местной жительнице за бутылку спиртного. Похищенное имущество изъято в полном объёме. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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