Сахалинцы выпили с малознакомым мужчиной и остались без телефонов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Углегорскому городскому округу поступило заявление от 38-летнего местного жителя о том, что у него из квартиры пропали сотовые телефоны, принадлежащие ему и его гостю. По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что четверо граждан в квартире потерпевшего распивали спиртные напитки, включая малознакомого мужчину. Когда все присутствующие отправились спать, то уже утром хозяин квартиры и его гость обнаружили, что пропали их сотовые телефоны. Нового знакомого в квартире также не было. Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Спустя некоторое время полицейские установили личность и местонахождение ранее неоднократно судимого 37-летнего углегорца и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Один похищенный гаджет фигурант отдал в пользование знакомому, а второй – продал местной жительнице за бутылку спиртного. Похищенное имущество изъято в полном объёме. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.