Тихоокеанское
информационное агентство
17 Января 2024
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Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
17:24, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине задержан вор, специализирующийся по парфюму

На Сахалине задержан вор, специализирующийся по парфюму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейские Южно-Сахалинска установили мужчину, дважды обокравшего парфюмерный магазин, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Оперуполномоченными уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установлен 39-летний гражданин, который подозревается в двух кражах.

В ходе предварительной проверки было установлено, что 7 ноября мужчина, находясь в одном из магазинов косметики и парфюмерии на улице Ленина, похитил мужские духи на сумму почти четыре тысячи рублей, а 26 ноября в этом же магазине похитил духи на сумму 3 569 рублей. Общий ущерб составил более 7542 рубля.

Как выяснилось, похищенное он продал по более низкой цене незнакомцам.

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