На Камчатке нашли снегоходчика, пропавшего между двумя селами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Тигильском районе мужчина на снегоходе поехал из села Лесная в поселок Палана, но вовремя не добрался до пункта назначения. Жена снегоходчика обратилась в оперативные службы, ее супруга нашли, пишет ИА "Кам 24".

По словам главы регионального МЧС Сергея Лебедева, между Лесной и Паланой около 100 километров. Мужчина на снегоходе, по идее, должен был преодолеть это расстояние за четыре часа.

«К поискам из села Лесная были привлечены работник пожарного поста и волонтёр на одном снегоходе. Группа нашла его, оказала помощь. Причина задержки – поломка снегохода», – пояснил министр.

Он призвал тех, кто отправляется в дальние поездки в сложных условиях, запасаться необходимыми вещами: гаечными ключами, лыжами и спутниковым телефоном, а также запчастями к с негоходу.