Сахалинец пришел в гости к знакомой и во время распития алкоголя, убил ее
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Корсаковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в одной из квартир по ул. Краснофлотской тела 59-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.
В совершении преступления обвиняется 49-летний знакомый подруги потерпевшей.
По версии следствия, накануне обвиняемый со своей знакомой пришли в гости к потерпевшей, где стали распивать алкогольные напитки. Через некоторое время между хозяйкой квартиры и мужчиной, на почве личных неприязненных отношений, возник словесный конфликт во время которого обвиняемый взял кухонных нож и нанес им не менее двух ударов в область шеи потерпевшей. От полученных телесных повреждений смерть женщины наступила на месте происшествия.
По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначен ряд судебных экспертиз.
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