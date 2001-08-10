Тихоокеанское
информационное агентство
15 Января 2024
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На Сахалине крупная строительная компания выплатила зарплату только после вмешательства судебных приставов
14:58, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине крупная строительная компания выплатила зарплату только после вмешательства судебных приставов

На Сахалине крупная строительная компания выплатила зарплату только после вмешательства судебных приставов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Угроза потерять имущество побудила должника выплатить заработную плату своему сотруднику, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.

Одна из крупных строительных компаний Сахалинской области не исполняла надлежащим образом трудовое законодательство, что привело к судебным разбирательствам, а впоследствии и к возбуждению в отделении судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 2 исполнительного производства о взыскании в пользу работника задолженности по оплате труда и иным выплатам в рамках трудовых взаимоотношений в размере 160 тыс. рублей.

Будучи уведомленным о необходимости исполнения требования судебного решения в 5-дневный срок, юридическое лицо не спешило приступать к выполнению своих финансовых обязательств. В связи с нарушением срока, установленного законодательством для добровольного исполнения требований исполнительного документа, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 11 тыс. рублей, что составляет 7% от суммы задолженности.

В рамках проверки имущественного положения юридического лица сотруднику органа принудительного исполнения стало известно о наличии расчётных счетов у организации и об отсутствии на них денежных средств, а также о наличии в собственности должника ряда транспортных средств. В обеспечительных и побудительных к оплате долга целях, судебный пристав наложил запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества неплательщика.

Осознавая, что дальнейшим этапом станет арест и реализация собственности компании, должник погасил задолженность в полном объёме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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