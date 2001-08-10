На Сахалине крупная строительная компания выплатила зарплату только после вмешательства судебных приставов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Угроза потерять имущество побудила должника выплатить заработную плату своему сотруднику, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.

Одна из крупных строительных компаний Сахалинской области не исполняла надлежащим образом трудовое законодательство, что привело к судебным разбирательствам, а впоследствии и к возбуждению в отделении судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 2 исполнительного производства о взыскании в пользу работника задолженности по оплате труда и иным выплатам в рамках трудовых взаимоотношений в размере 160 тыс. рублей.

Будучи уведомленным о необходимости исполнения требования судебного решения в 5-дневный срок, юридическое лицо не спешило приступать к выполнению своих финансовых обязательств. В связи с нарушением срока, установленного законодательством для добровольного исполнения требований исполнительного документа, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 11 тыс. рублей, что составляет 7% от суммы задолженности.

В рамках проверки имущественного положения юридического лица сотруднику органа принудительного исполнения стало известно о наличии расчётных счетов у организации и об отсутствии на них денежных средств, а также о наличии в собственности должника ряда транспортных средств. В обеспечительных и побудительных к оплате долга целях, судебный пристав наложил запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества неплательщика.

Осознавая, что дальнейшим этапом станет арест и реализация собственности компании, должник погасил задолженность в полном объёме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.