На Камчатке задержан курьер, обворовывавший стариков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском полицейские задержали курьера телефонных мошенников. Он похитил сотни тысяч рублей у 77-летнего мужчины и 85-летней женщины, сообщает ИА "Кам 24".

В краевом управлении МВД информационному агентству рассказали, что в декабре 2023 года на мобильный телефон 77-летнего пенсионера поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник (на фото) сообщил мужчине будто бы его дочь стала виновницей аварии и за ее освобождение от уголовной ответственности необходимо заплатить деньги.

«Курьер приезжал к пенсионеру дважды, так как якобы в первый раз денег оказалось недостаточно для решения вопроса. В общей сложности мужчина лишился 350 тысяч рублей», – пояснили в полиции.

Еще одной жертвой курьера стала 85-летняя пенсионерка из Елизовского района. Она передала ему 200 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении злоумышленника возбудили по статье 159 УК РФ (мошенничество). На время следствия подозреваемый арестован.