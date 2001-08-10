Тихоокеанское
информационное агентство
15 Января 2024
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13:14, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке задержан курьер, обворовывавший стариков

На Камчатке задержан курьер, обворовывавший стариков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске-Камчатском полицейские задержали курьера телефонных мошенников. Он похитил сотни тысяч рублей у 77-летнего мужчины и 85-летней женщины, сообщает ИА "Кам 24".

В краевом управлении МВД информационному агентству рассказали, что в декабре 2023 года на мобильный телефон 77-летнего пенсионера поступил звонок от неизвестного,  который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник (на фото) сообщил мужчине будто бы его дочь стала виновницей аварии и за ее освобождение от уголовной ответственности необходимо заплатить деньги.

«Курьер приезжал к пенсионеру дважды, так как якобы в первый раз денег оказалось   недостаточно для решения вопроса. В общей сложности мужчина лишился 350 тысяч рублей», – пояснили в полиции.

Еще одной жертвой курьера стала 85-летняя пенсионерка из Елизовского района. Она передала ему 200 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении злоумышленника возбудили по статье 159 УК РФ (мошенничество). На время следствия подозреваемый арестован.

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