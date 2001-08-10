На Камчатке задержан курьер, обворовывавший стариков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Петропавловске-Камчатском полицейские задержали курьера телефонных мошенников. Он похитил сотни тысяч рублей у 77-летнего мужчины и 85-летней женщины, сообщает ИА "Кам 24".
В краевом управлении МВД информационному агентству рассказали, что в декабре 2023 года на мобильный телефон 77-летнего пенсионера поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник (на фото) сообщил мужчине будто бы его дочь стала виновницей аварии и за ее освобождение от уголовной ответственности необходимо заплатить деньги.
«Курьер приезжал к пенсионеру дважды, так как якобы в первый раз денег оказалось недостаточно для решения вопроса. В общей сложности мужчина лишился 350 тысяч рублей», – пояснили в полиции.
Еще одной жертвой курьера стала 85-летняя пенсионерка из Елизовского района. Она передала ему 200 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении злоумышленника возбудили по статье 159 УК РФ (мошенничество). На время следствия подозреваемый арестован.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
08:56 Сегодня Мэрия Южно-Сахалинска держит на контроле прохождение циклона
- 11:22 Сегодня Валерий Лимаренко поручил задействовать в ликвидации последствий циклона на Сахалине все силы и средства
09:28 Сегодня Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят курс тактической медицины
11:27 Сегодня Оперативный штаб по ликвидации циклона прошел в Южно-Сахалинске
08:59 12 Января Метель накрыла юг Сахалина, отменен ряд автобусных маршрутов
12:15 9 Января На Сахалине подросток сжег повздорившего с ним бомжа
16:53 10 Января В Поронайске застолье закончилось убийством
11:41 9 Января Южносахалинцев приглашают 9 января приобрести треску, навагу и минтай
- 02:30 30 Декабря Что такое саундбар и зачем он нужен?
12:26 20 Декабря В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
Выбор редакции
- 14:58 Сегодня На Сахалине крупная строительная компания выплатила зарплату только после вмешательства судебных приставов
- 16:26 11 Января 22 перехватывающие парковки в Южно-Сахалинске уже готовы к приему транспорта
- 10:08 11 Января Автовладельцев Южно-Сахалинска просят не оставлять машины на обочинах, так как город чистят от снега
- 10:08 10 Января Владимир Путин пообщался по телефону с участницей акции "Ёлка желаний" из Южно-Сахалинска
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?