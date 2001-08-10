Оперативный штаб по ликвидации циклона прошел в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня в работах по ликвидации снежного циклона задействовано 160 единиц техники и 125 человек. На время активной фазы первоочередная задача техники — обеспечить проезд для аварийных служб, общественного транспорта. Масштабные работы по уборке и вывозу снега начнутся после ослабления метели, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Актуальная информация о ситуации в городе озвучена в ходе оперативного штаба по ликвидации циклона. Отметим, за ночь в городском округе выпало 6 мм осадков, что составляет 11 процентов от месячной нормы. Днём прогнозируется усиление ветра, ближе к ночи ветер и интенсивность осадков снизится.
Все дороги городского округа открыты, автобусное сообщение осуществляется в обычном режиме, в том числе до с. Синегорск. В патрульном режиме ведется расчистка улиц в Новой Деревне, Березняках, Старорусском.
В настоящий момент все службы города работают в штатном режиме. Утром зафиксированы временные перебои с электроэнергией во Владимировке. Силами специалистов ПАО «Сахалинэнерго» электроснабжение восстановлено.
С утра ведется мониторинг работы управляющих компаний. С 7.00 все организации приступили к расчистке входных групп, пешеходных зон. Отметим, за выходные расчищено порядка 1400 дворовых проездов (это 80 процентов от всех дворов). Также вчера, накануне метели, проведены дополнительные работы по вывозу мусора.
Обращаем внимание, вывоз снега и масштабная расчистка городских улиц и тротуаров запланирована на ночное время, после завершения метели. Просим горожан не препятствовать расчистке и убирать автомобили с городских дорог. Также на время расчистки дворовых территорий настоятельно просим жителей не парковать личный транспорт у контейнерных площадок.
Все школы городского округа сегодня переведены на дистанционный режим обучения детей. Информация об организации учебного процесса во вторник, 16 января, будет опубликована в СМИ и социальных сетях администрации города ближе к вечеру — решение будет приниматься по фактической погоде, исходя из количества выпавших за день осадков.
Детские сады городского округа работают в штатном режиме.
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