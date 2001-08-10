Тихоокеанское
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12 Января 2024
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15:03, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец хотел занят у знакомой деньги, а когда та отказала – избил ее и ограбил

Сахалинец хотел занят у знакомой деньги, а когда та отказала – избил ее и ограбил

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении грабежа, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что ночью 21 октября прошлого года фигурант находился в гостях у своей знакомой, проживающей в Южно-Сахалинске. В ходе распития спиртного между ними возникла ссора из-за того, что хозяйка квартиры отказалась одолжить обвиняемому в долг денежные средства в размере 16000 рублей. Тогда фигурант решил силой забрать деньги, находящиеся у гражданки. Для этого он нанес ей несколько ударов в лицо и забрал с куртки 5000 рублей, а затем с места совершения преступления скрылся.

Своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п.  «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия не опасного для здоровья.

Уголовное дело будет рассмотрено в суд.

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