Сахалинец украл машину на запчасти и теперь пойдет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по г. Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя областного центра, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 1 ноября 2023, фигуранту, когда он со знакомым находились в гостях, позвонил приятель. Звонивший сообщил, что увидел авто, похожее на транспорт их общего знакомого, с тем самым, с которым обвиняемый в тот момент был в гостях. Звонивший предложил им двоим приехать и посмотреть на машину, а затем найти её владельца, чтобы выкупить «железного коня» по дешевой цене и использовать на запасные части для авто друга.

Последний сказал, что приедет попозже, поэтому фигурант подъехал один. Он приметил, что техника на стоянке припаркована давно, водительская дверь открыта. Находясь на стоянке, он решил, что данный автомобиль можно похитить. Однако двигатель не завелся, так как аккумуляторная батарея была разряжена.

Тогда злоумышленник поехал за запасным аккумулятором, который хранился у него дома. Когда он вернулся и запустил мотор, к фигуранту приехал знакомый. Ему обвиняемый пояснил, что он нашел по интернету через социальную сеть хозяина данного автомобиля, и тот ему разрешил забрать иномарку. Знакомый поверил. Затем фигурант сел на водительское сиденье, тронулся с места и уехал, тем самым украл чужое имущество.

В гаражном массиве последний припарковал автомобиль, посчитав, что в данном месте никто на него не обратит внимание. Он оставил транспортное средство, чтобы потом снять с него запчасти. Уходя, забрал автомагнитолу, спидометр, мотор салонной печи и государственные номера, которые взял с собой. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

Своими умышленными действиями фигурант совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело рассмотрит суд.