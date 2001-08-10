Сахалинец украл в ночном клубе телефон с банковской картой и был задержан после первой же покупки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в хищении имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что утром 11 ноября 2023 года обвиняемый, находясь в ночном клубе в Южно-Сахалинске, на барной стойке заметил оставленную без присмотра женскую сумку. Предположив, что в ней может находиться какое-либо ценное имущество, он решил его похитить. Фигурант, не теряя времени, нашел в сумочке мобильный телефон. Далее, положив смартфон к себе в карман, покинул клуб.

Спустя некоторое время он осмотрел телефон и обнаружил банковскую карту под чехлом смартфона. Полагая, что на ней могут быть денежные средства, которые можно похитить, фигурант попытался через мобильное приложение банка осуществить перевод примерно 48 000 тысяч рублей, однако ему этого не получилось сделать. Далее злоумышленник через банкомат снял с чужой банковской карты 800 рублей и на них приобрёл продукты, а при выходе из помещения его задержали сотрудники полиции, которые доставили гражданина в УМВД России по г. Южно-Сахалинску, где у него изъяли сотовый телефон стоимостью 60 000 рублей и банковскую карту.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело рассмотрит суд.