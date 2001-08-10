Сахалинка захотела получить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу «Ногликский» поступило заявление по факту мошенничества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

27 декабря 2023 19-летней заявительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником сотовой связи и сообщил, что не её счету имеется переплата, в виду чего переплаченные денежные средства необходимо перевести на её банковскую карту.

В ходе разговора заявительница продиктовала номер своей банковской карты, а также код из смс сообщения. После чего с банковской карты заявительницы произошло списание денежных средств в сумме 31839 рублей.