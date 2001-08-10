Житель Амурской области купил медицинскую справку за 25 тысяч и попал под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Тынды предстанет перед судом по обвинению в покушении на коммерческий подкуп. 59-летний мужчина перевел 25 тысяч фельдшеру за «нужную» справку, пишет ИА "Порт Амур".

Как сообщает региональное следственное управление, в марте 2023 года амурчанин обратился к знакомой фельдшеру-лаборанту ведомственного медучреждения с просьбой о содействии в прохождении осмотра. Мужчина опасался, что в силу возраста и имеющихся у него заболеваний не получит положительного заключения, позволяющего ему продолжить работу. Женщина согласилась помочь за вознаграждение в 25 тысяч рублей. Чтобы в результаты обследования были внесены ложные данные о состоянии его здоровья, мужчина перечислил требуемую сумму.

«Знакомая ввела его в заблуждение относительно своего участия в подготовке положительного заключения (его показатели соответствовали нормативам) и присвоила денежные средства себе. На предварительном следствии обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд. Материалы в отношении фельдшера направлены в органы внутренних дел для решения вопроса о привлечении ее к ответственности за хищение», - сообщили в ведомстве.