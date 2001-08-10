В Поронайске застолье закончилось убийством
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поронайским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту смерти 32-летнего мужчины, тело которого обнаружено в районе одного из домов по ул. Восточная, рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.
В совершении преступления обвиняется 31-летний знакомый погибшего.
По версии следствия, в вечернее время 07 января 2024 года потерпевший пришел в гости к обвиняемому, где они совместно употребляли алкогольные напитки. В ходе распития алкоголя между мужчинами возникла ссора на бытовой почве, после чего потерпевший покинул помещение и вышел на улицу. Обвиняемый схватил нож, догнал мужчину и нанес ему множественные удары в область брюшной полости и грудной клетки, причинив проникающие колото-резаные ранения с повреждением внутренних органов. От полученных телесных повреждений смерть мужчины наступила на месте происшествия.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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