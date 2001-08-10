Сахалинец выпил со знакомым, после чего лишился денег и телефона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
9 января в ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 46-летнего местного жителя о том, что с 4 по 5 января, когда он находился в кафе по улице Сахалинской, у него пропали 19 000 рублей и сотовый телефон. Сумма ущерба составила 21 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина, причастного к краже, и обстоятельства произошедшего.
Как выяснилось, в ходе совместного распития спиртных напитков с потерпевшим, ранее судимый 39-летний житель районного центра, имея свободный доступ к куртке заявителя, воспользовавшись моментом, похитил её. Затем из кармана верхней одежды фигурант вытащил денежные средства в сумме 19 000 рублей и сотовый телефон, после чего куртку выбросил за здание кафе, а деньги потратил на личные нужды. Украденный сотовый телефон правоохранители изъяли.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.
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