Тихоокеанское
информационное агентство
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13:51, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сотрудники ГИМС провели рейд на озере Изменчивое

Сотрудники ГИМС провели рейд на озере Изменчивое

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Сахалинской области провели профилактический рейд на озере Изменчивом. Целью рейда стало напоминание любителям зимней рыбалки о безопасности на льду, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В это время года многие жители Сахалина и гости острова отправляются на водоемы для подлёдного лова рыбы. Сотрудники чрезвычайного ведомства напомнили рыбакам о правилах безопасности на льду и необходимости оставлять информацию о своих планах близким. Они также раздали памятки с номерами телефонов экстренных служб и основными правилами безопасности на воде. Во время рейда инспекторы проверяли толщину льда и наблюдали за состоянием ледового покрова.

Подобные профилактические рейды проводятся для обеспечения безопасности любителей зимнего лова и предотвращения несчастных случаев на льду.

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