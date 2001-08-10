Четыре человека эвакуированы при пожаре в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 января в 04.02 в диспетчерскую Поронайского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Театральной, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 04.06. К этому моменту наблюдалось сильное задымление квартиры на пятом этаже многоквартирного дома, горела кровать на площади 4 квадратных метра. На месте работало звено газодымозащитников. Огнеборцами был спасен 1 человек и эвакуированы 3 человека из соседних квартир.

Пожар локализовали в 04.30, а в 04.43 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Причины пожара устанавливаются.