Тихоокеанское
информационное агентство
10 Января 2024
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09:09, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье будут судить мужчину, убившего и сжегшего тело своей знакомой

В Приморье будут судить мужчину, убившего и сжегшего тело своей знакомой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 33-летнего приморца, обвиняемого в убийстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю. Ранее он уже был судим за преступление против жизни и здоровья.

Осенью 2023 года он вместе со своей знакомой выпивал на берегу реки Арсеньевки в машине. Когда между ними произошел конфликт, убийца задушил женщину руками, а после, скрывая следы преступления, перетащил ее тело на заднее сиденье и поджег автомобиль.

В тот же день обугленный каркас машины обнаружили местные жители. Преступника задержали, он дал признательные показания.

Дело передано в суд.  

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