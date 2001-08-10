В Приморье будут судить мужчину, убившего и сжегшего тело своей знакомой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 33-летнего приморца, обвиняемого в убийстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю. Ранее он уже был судим за преступление против жизни и здоровья.

Осенью 2023 года он вместе со своей знакомой выпивал на берегу реки Арсеньевки в машине. Когда между ними произошел конфликт, убийца задушил женщину руками, а после, скрывая следы преступления, перетащил ее тело на заднее сиденье и поджег автомобиль.

В тот же день обугленный каркас машины обнаружили местные жители. Преступника задержали, он дал признательные показания.

Дело передано в суд.