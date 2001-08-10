У Сахалинца закончились деньги на спиртное и он украл креветок, осьминога, палтуса и икру
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Оперуполномоченными уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установлен подозреваемый в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
22 декабря 42- летний житель областного центра распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым. Когда у фигуранта закончились денежные средства, у него возник умысел на похищение чужого имущества. Так, мужчина решил проникнуть в магазин по продаже морепродуктов. Путем повреждения входной двери он проник в помещение, откуда похитил креветки, осьминога, палтуса и икру. Половину похищенного мужчина съел, другую половину продал.
Общий ущерб составил около 104 тысячи рублей.
Ранее фигурант был судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное п. "б" ч.2 ст.158-кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:15 Сегодня На Сахалине подросток сжег повздорившего с ним бомжа
11:41 Сегодня Южносахалинцев приглашают 9 января приобрести треску, навагу и минтай
11:29 Сегодня Жителей Приморья предупредили о блуждающем неподалеку от города тигре
10:48 Сегодня На Сахалине определили лучших спринтеров в лыжных гонках
13:51 3 Января Сахалинское отделение фонда "Защитники Отечества" организовало поездку детей участников СВО на Кремлёвскую ёлку
17:11 3 Января Парк Южно-Сахалинска приглашает горожан в дни новогодних каникул
13:48 3 Января Сахалинские следователи поздравили воспитанников детского центра с Новым годом
13:57 5 Января Мэр Южно-Сахалинска проверил состояние городских катков
- 02:30 30 Декабря Что такое саундбар и зачем он нужен?
12:26 20 Декабря В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
10:59 20 Декабря На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
Выбор редакции
- 18:06 Сегодня На Сахалине определили сильнейших лыжников в классике
- 12:15 Сегодня На Сахалине подросток сжег повздорившего с ним бомжа
- 10:01 29 Декабря В Южно-Сахалинске открылась выставка "Неизвестный"
- 16:46 27 Декабря Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на новогодние праздники
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?