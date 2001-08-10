У Сахалинца закончились деньги на спиртное и он украл креветок, осьминога, палтуса и икру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Оперуполномоченными уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установлен подозреваемый в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

22 декабря 42- летний житель областного центра распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым. Когда у фигуранта закончились денежные средства, у него возник умысел на похищение чужого имущества. Так, мужчина решил проникнуть в магазин по продаже морепродуктов. Путем повреждения входной двери он проник в помещение, откуда похитил креветки, осьминога, палтуса и икру. Половину похищенного мужчина съел, другую половину продал.

Общий ущерб составил около 104 тысячи рублей.

Ранее фигурант был судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное п. "б" ч.2 ст.158-кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище.