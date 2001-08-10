Тихоокеанское
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9 Января 2024
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16:11, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец ответит в суде за наезд на пешехода

Сахалинец ответит в суде за наезд на пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего гражданина, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Установлена, что 30 января 2023 года примерно в 7 часов 30 минут фигурант, управляя автомобилем, принадлежащим его супруге, выехал на ул. Гвардейскую г. Корсакова. Двигаясь на указанном автомобиле в южном направлении, на нерегулируемом пешеходном переходе, он совершил наезд на пешехода. После удара он сразу же остановился и увидел, что на асфальте лежит женщина.

 Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей в результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью.

 Своими неосторожными действиями фигурант совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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