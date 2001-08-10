В Благовещенске арестовали студента, который пронес в колледж пистолет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Арестован благовещенец, проникший в колледж с пистолетом. Административное дело об этом рассмотрел городской суд, сообщает ИА "Порт Амур".
Молодого человека заключили под стражу на 14 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудников правоохранительных органов.
«Из материалов дела следует, что (...) пронес в Амурской колледж сервиса и торговли газовый пистолет, был задержан, но оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Он не реагировал на замечания прекратить противоправные действия, пытался скрыться, чем совершил административное правонарушение по ч.4 ст. 19.3 КоАП РФ», - говорится в сообщении пресс-службы Благовещенского городского суда.
Суд признал амурчанина виновным в совершении правонарушения. Обстоятельством, смягчающим ответственность, стало признание вины.
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