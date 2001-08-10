На выезде из Троицкого произошло ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Автомобилисты сообщают о ДТП на выезде из Троицкого. Две легковушки получили серьёзные повреждения, одну из них в результате столкновения "прижало" к обочине. На месте аварии очевидцы наблюдали и большегруз с включенными аварийными огнями, пишет astv.ru.

Как стало известно, происшествие случилось на выезде из села в сторону Анивы.

Информации о пострадавших не поступало. Данные уточняются.