Два браконьера в Приморье пытались продать шкуру тигра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Воздвиженка двое местных жителей пытались осуществить сделку по продаже шкуры амурского тигра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
На время поисков покупателей незаконного товара шкура краснокнижного животного хранилась у подозреваемых. После переговоров с потенциальным заказчиком они условились о цене, способе и месте продажи.
В момент совершения сделки один из мужчин был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Следователи проводят обыски по месту жительства подозреваемых, шкура изъята.
Один фигурант находится под стражей по другому уголовному делу, в отношении второго решается вопрос об избрании меры пресечения.
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