Курилы трижды потрясло за два часа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечером 28 декабря на Курилах произошла серия землетрясений, которые ощутили жители Южно-Курильского и Курильского районов. По данным ФИЦ ЕГС РАН, за два часа было зафиксировано три подземных толчка с магнитудами 6.3, 4.9 и 4.8, сообщает astv.ru.
Первое землетрясение произошло в 20:25 по местному времени в акватории Тихого океана в 130 км юго-восточнее села Рейдово. Его магнитуда составила 6.3, а глубина - 19 км, сообщило областное МЧС. Оно ощущалось до 4-5 баллов на территории Курильского района. До 3 баллов оно ощущалось на территории Южно-Курильского района.
Повторные толчки произошли в 20:37 и 21:07. Их эпицентры находились в 113 и 128 км юго-восточнее острова Итуруп соответственно. Их магнитуды составили 4.9 и 4.8, а глубины - 35 и 20 км.
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