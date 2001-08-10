Тихоокеанское
информационное агентство
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11:00, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В селе Китовое ликвидировали пожар частного дома

В селе Китовое ликвидировали пожар частного дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

27 декабря в 04.49 в диспетчерскую Курильского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Китовое, рассказали ТИАИ "Острова" в пресс-служба ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 04.53. К этому моменту открытым пламенем горел частный жилой дом по всей площади 100 квадратных метров.

Пожар локализовали в 07.21, а в 09.56 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Работали три звена ГДЗС.

Причины пожара устанавливаются.

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