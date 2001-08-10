В Приморье спасли терпящее бедствие судно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экипаж и терпящее бедствие судно спасли в Приморье. На шхуне произошел пожар в машинном отделении и оборвался якорь, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

ЧП случилось поздним вечером 21 декабря. В дежурные службы Приморского края поступило сообщение о том, что южнее порта Посьет требуется помощь шхуне «МСХ 8889» (экипаж судна 4 человека, граждане Российской Федерации, флаг Сьерра Леоне, длина шхуны 30 метров, ширина 7 метров).

"Экипаж судна не смог справиться с задымлением машинного отделения, - рассказали в ведомстве. - Шхуна была обесточена и потеряла ход. Имелся крен порядка пяти градусов на левый борт, люди в медицинской помощи не нуждались".

Из-за обрыва якоря обесточенное и обледеневшее судно уносило в открытое море. Совместную спасательную операцию провели сотрудники Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, МСКЦ Владивосток и спасатели Приморского филиала ФГБУ "Морспасслужба".

К терпящему бедствие судну незамедлительно направился пограничный патрульный корабль. Почти одновременно с места якорной стоянки в Уссурийском заливе к шхуне полным ходом был направлен МФАСС «Спасатель Заборщиков» Приморского филиала Морспасслужбы.

Пограничный корабль, первым прибыв к аварийному судну, в сложных условиях плавания при интенсивных порывах ветра и большой волны с угрозой обледенения, взял на буксир АС и порядка шести часов буксировал его в бухту Астафьева до подхода МФАСС «Спасатель Заборщиков». Морские пограничники передали обледеневшее аварийное судно морским спасателям. По прибытии на место, экипаж «Спасателя Заборщикова» принял на свой борт членов экипажа с АС и завёл буксирную линию на аварийное судно. Шхуна «МСХ 8889» отбуксирована вдоль берега в порт Владивосток и передана собственнику. Утром следующего дня спасательная операция по буксировке была завершена.