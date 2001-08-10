Пожарные эвакуировали жильцов многоквартирного дома в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 декабря в 19.42 в диспетчерскую Поронайского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Октябрьской, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба ОКУ «Управление ППС».

Пожарные прибыли на место в 19.44. К этому моменту наблюдалось сильное задымление лестничной клетки, в квартирах второго и третьего этажей. Открытым пламенем горели дверные проемы двух квартир на общей площади 12 квадратных метров. На месте работало звено газодымозащитников. Огнеборцами были спасены 6 человек и эвакуированы 30 человек из соседних квартир.

Пожар локализовали в 20.06, а в 20.55 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.