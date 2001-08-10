Тихоокеанское
информационное агентство
26 Декабря 2023
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14:12, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине диверсанту, работающему под руководством спецслужб Украины, дали 15 лет колонии

На Сахалине диверсанту, работающему под руководством спецслужб Украины, дали 15 лет колонии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинским областным судом вынесен обвинительный приговор
по уголовному делу в отношении гражданина России, жителя Сахалинской области 1980 года рождения, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление
к диверсии) и ст. 275 (государственная измена) УК России, рассказал и ТИА "Острова" в пресс-службе УФСБ РФ по Сахалинской области.

В результате проведенных УФСБ России по Сахалинской области оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что областной житель, действуя под руководством спецслужб Украины, осуществлял подготовку диверсии на объекте топливно-энергетической системы острова.

При задержании злоумышленника по месту его проживания изъяты инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие большое количество террористического и экстремистского контента и переписку с координатором одной из террористических организаций Украины.

Решением суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части –
в исправительной колонии строгого режима.

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