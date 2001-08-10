На Сахалине диверсанту, работающему под руководством спецслужб Украины, дали 15 лет колонии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинским областным судом вынесен обвинительный приговор

по уголовному делу в отношении гражданина России, жителя Сахалинской области 1980 года рождения, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление

к диверсии) и ст. 275 (государственная измена) УК России, рассказал и ТИА "Острова" в пресс-службе УФСБ РФ по Сахалинской области.

В результате проведенных УФСБ России по Сахалинской области оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что областной житель, действуя под руководством спецслужб Украины, осуществлял подготовку диверсии на объекте топливно-энергетической системы острова.

При задержании злоумышленника по месту его проживания изъяты инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие большое количество террористического и экстремистского контента и переписку с координатором одной из террористических организаций Украины.

Решением суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части –

в исправительной колонии строгого режима.