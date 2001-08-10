Житель Амурской области поджег баню, в которой находилась семья с детьми
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Приамурье за покушение на убийство нескольких лиц общеопасным способом будут судить 39-летнего жителя села Грязнушка. Мужчина поджег баню, в которой в это время находилась семья его родственников с детьми, пишет ИА "Порт Амур".
Как сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области, согласно материалам уголовного дела, 10 сентября в одном из домов села компания родственников распивала спиртное. На почве злоупотребления алкоголем между ними произошла ссора. Испытывая неприязнь к остальным, амурчанин взял канистру с бензином и вылил содержимое на банную печь, в которой горели дрова. В бане в это время находились его брат с сожительницей и двое ее детей: полуторагодовалый мальчик и 15-летний подросток.
Баня вспыхнула. Как и канистра в руках поджигателя. Получив ожог, мужчина остановился.
Семья смогла выбраться из бани - с термическим ожогами пострадавшие обратились за медицинской помощью.
В отношении амурчанина было возбуждено уголовное дело. Сейчас материалы переданы в суд.
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