Житель Амурской области поджег баню, в которой находилась семья с детьми

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье за покушение на убийство нескольких лиц общеопасным способом будут судить 39-летнего жителя села Грязнушка. Мужчина поджег баню, в которой в это время находилась семья его родственников с детьми, пишет ИА "Порт Амур".

Как сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области, согласно материалам уголовного дела, 10 сентября в одном из домов села компания родственников распивала спиртное. На почве злоупотребления алкоголем между ними произошла ссора. Испытывая неприязнь к остальным, амурчанин взял канистру с бензином и вылил содержимое на банную печь, в которой горели дрова. В бане в это время находились его брат с сожительницей и двое ее детей: полуторагодовалый мальчик и 15-летний подросток.

Баня вспыхнула. Как и канистра в руках поджигателя. Получив ожог, мужчина остановился.

Семья смогла выбраться из бани - с термическим ожогами пострадавшие обратились за медицинской помощью.

В отношении амурчанина было возбуждено уголовное дело. Сейчас материалы переданы в суд.