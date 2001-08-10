Тихоокеанское
информационное агентство
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08:57, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Камчатки застрял пальцем в машине, пришлось вызывать спасателей

Житель Камчатки застрял пальцем в машине, пришлось вызывать спасателей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городе Елизово мужчина ремонтировал автомобиль, его палец застрял в механизме на радиаторе. Елизовчанину помогли спасатели МЧС, сообщает ИА "Кам 24".

"На выручку незадачливому автолюбителю отправилась дежурная смена Камчатского спасательного центра МЧС России. С помощью специального инструмента – электрогравера – спасатели спилили часть замка. Палец благополучно был освобождён из "плена". На месте мужчине оказали доврачебную помощь. Затем пострадавшего передали для консультации бригаде медиков", – рассказали информационному агентству в краевом управлении МЧС.

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