Сахалинка фиктивно прописала у себя в квартире двух иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Группой дознания ОМВД России по Углегорскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Шахтерска, подозреваемой в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

В ходе проведения проверки установлено, что данная гражданка в период с 10 июля по 7 октября текущего года предоставила заведомо ложные сведения в отделение по вопросам миграции и осуществила фиктивную постановку на миграционный учет в жилое помещение, расположенное по улице Мира пгт. Шахтерск, двух граждан из ближнего зарубежья.

При дальнейшем разбирательстве полицейские выяснили, что намерений предоставить жилое помещение для проживания данных граждан у фигурантки не было, данные лица по указанному адресу никогда не проживали, по факту жилье им не предоставлялось.

Таким образом, в действиях фигурантки усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ - фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.