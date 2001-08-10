Курильчанин почти на семь лет отправится в колонию за убийство на Шикотане

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Собранные Корсаковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области (с местом дислокации в пгт. Южно-Курильск) доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 41-летнему жителю п. Малокурильское в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали ТИА «Острова» в региональном следкоме.

Предварительным следствием и судом установлено, что в июне 2023 года осужденный вместе со своим 47-летним знакомым находился в автомобиле последнего в районе бухты Дмитрова на о. Шикотан.

В ходе общения между мужчинами внезапно возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. Во время ссоры осужденный ударил знакомого кулаком в лицо. Затем мужчины вышли на улицу, где курильчанин поднял с земли камень и нанес им не менее двух ударов в область головы потерпевшего, а также множественные удары кулаками. От полученных телесных повреждений смерть мужчины наступила на месте происшествия.

Приговором Южно-Курильского районного суда осужденному назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев 5 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 7 месяцев.