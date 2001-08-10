В Приморье нашли подростков, снимавших избиение сверстника под музыку из "Слово пацана"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Несколько 14-летних подростков в Уссурийске сняли жестокое видео с избиением сверстников под музыку из популярного сериала «Слово пацана» (18+). Всех «операторов» очень быстро нашли и вместе с родителями привезли на беседу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю.
«В соцсетях были размещены видеокадры, на которых несовершеннолетние применяют насилие в отношении сверстника. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — рассказали в ведомстве.
Следователи регионального СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. В настоящее время с подростками работают следователи.
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