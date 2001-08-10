Пожарные ликвидировали возгорание в селе Новотроицкое

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 декабря в 16.30 в диспетчерскую Анивского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Янтарной, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ОКУ «Управление ППС».

Пожарные прибыли на место в 16.40. К этому моменту наблюдалось задымление на втором и третьем этаже жилого многоквартирного дома. Открытым пламенем горела квартира на втором этаже на площади 4 квадратных метра.

Пожар локализовали в 16.50, а в 17.05 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Работало звено ГДЗС.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.