11:24, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Пожарные ликвидировали возгорание в селе Новотроицкое
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
20 декабря в 16.30 в диспетчерскую Анивского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре на улице Янтарной, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ОКУ «Управление ППС».
Пожарные прибыли на место в 16.40. К этому моменту наблюдалось задымление на втором и третьем этаже жилого многоквартирного дома. Открытым пламенем горела квартира на втором этаже на площади 4 квадратных метра.
Пожар локализовали в 16.50, а в 17.05 полностью ликвидировали.
В тушении были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Работало звено ГДЗС.
Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
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