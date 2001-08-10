В Приморье бывший частный детектив осуждён за похищение человека
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Бывшего частного детектива, который в 2021 году вместе с заказчиком похитил владивостокского бизнесмена, приговорили к 9 годам колонии строго режима, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Два года назад мужчина принял предложение от незнакомца выкрасть предпринимателя из Владивостока, чтобы затем похитить его деньги. За это экс-детектив должен был получить 3 миллиона рублей.
Осужденный арендовал Nissan Caravan, совместно с заказчиком подкараулил потерпевшего возле дома на ул. Амурской во Владивостоке, под предлогом разговора уговорили его сесть в салон автомобиля, где от предпринимателя потребовали 1,5 млн долларов.
Пока частный детектив выполнял свою роль в совершении преступления, передвигаясь по дорогам города, заказчик избивал потерпевшего. В ходе применения насилия он сдавил шею похищенного так, что вызвал механическую асфиксию, повлекшую смерть.
Тело убитого оставили в лесном массиве на ул. Снеговой.
Бывшего детектива признали виновным в похищении человека по предварительному сговору из корыстных побуждений и в вымогательстве, совершенном по предварительному сговору с применением насилия.
Заказчика, обвиняемого в том числе в совершении убийства, разыскивают до сих пор.
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