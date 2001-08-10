На Сахалине гражданин Таджикистана пытался дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы его земляков побыстрее депортировали
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области в отношении 37-летнего гражданина Республики Таджикистан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.
По версии следствия, обвиняемый, желая оказать помощь своим знакомым, находящимся в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Сахалинской области, передал взятку в размере 200 000 рублей сотруднику УФСБ России по Сахалинской области за решение вопроса о скорейшей их депортации. О противоправных действиях обвиняемого сотрудник сообщил руководству органа безопасности, после чего тот был задержан на месте преступления.
Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области.
Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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