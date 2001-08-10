Сахалинцу, забившему до смерти женщину во время застолья, дали 8 лет колонии строгого режима

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Собранные следственным отделом по Южно-Сахалинска СУ СК РФ по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 39-летнему ранее судимому местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), рассказали ТИА «Острова» в региональном следственном комитете.

Предварительным следствием и судом установлено, что в один из дней марта 2023 года осужденный и его сожительница находились дома, где распивали спиртные напитки. Во время распития спиртного между ними на почве ревности возникла ссора, во время которой мужчина нанес множественные удары кулаками и ногами по голове и телу потерпевшей, причинив закрытую тупую травму грудной клетки с переломом ребер, а также множественные ссадины, ушибы и кровоподтеки. От полученных телесных повреждений смерть женщины наступила на месте происшествия.

Приговором Южно-Сахалинского городского суда сахалинцу назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.