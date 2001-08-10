Житель Приморья лишился автомобиля из-за курения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Возгорание произошло в гараже на улице Полтавская в Дальнереченске. Из-за неосторожности при курении сгорело грузовое авто и частично гараж, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

О пожаре стало известно 13 декабря в 02:26 часов ночи. Когда 6 человек с двумя единицами пожарной техники прибыли по адресу, гараж горел изнутри, как и находящийся там грузовой автомобиль.

В результате происшествия пламя уничтожило гараж и транспортное средство на площади около 90 кв. м.

Обошлось без погибших и пострадавших.