В связи с повреждением на теплотрассе отключено отопление в 9 микрорайоне Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Место порыва обнаружено, бригады «Сахалинской коммунальной компании» приступили к устранению утечки, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
Причины, которые привели к повреждению на теплотрассе, устанавливаются. Сейчас проводится обследование теплотрассы 9 микрорайона и Физкультурного коллектора.
Под отключение попали дома по следующим адресам: пр. Мира, 239, 239в, 241, 241д, 241Б, 243, 245, 245А, 245Б, 247, 247a, 249, 251; ул. Емельянова, 15, 15а, 17, 17а, 21а; ул. Пуркаева, 80, 82, 82А, 84, 74, 76; ул. Комсомольская, 278, 278а, 276, 276а, 280а, 280, 2766, 276в, 282, 282a, 284, 286, 288, 290, 290а.
По информации СКК, работы планируется завершить ориентировочно до 17:30. Телефоны диспетчерской: 72-30-13, 72-33-89.
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