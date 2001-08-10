В Благовещенске вора задержали по следам, которые вели в соседний дом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Благовещенске задержали 22-летнего мужчину. Его подозревают в краже из дачного дома, сообщает ИА "Порт Амур".
Как рассказали информационному агентству в амурском УМВД, в полицию поступило сообщение от жителя Благовещенска. Мужчина поведал, что из его дачного домика похитили строительные инструменты и прочее имущество.
В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что вор проник на территорию домовладения через забор. Он влез в дачный дом, разбив оконную раму.
Осмотрев территорию, полицейские увидели следы подошв обуви, которые привели их к одному из соседних домов. В нем и задержали подозреваемого в краже. Кроме того, было обнаружено и изъято похищенное имущество.
В настоящее время по факту преступления возбуждено уголовное дело.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:13 11 Декабря В Приморье построят круглогодичный бассейн с морской водой под открытым небом
10:11 8 Декабря Южносахалинцев и гостей города завтра ждут на фестивале "День пельменя"
16:26 8 Декабря Проект обустройства территории по ул. Фабричной в Южно-Сахалинске скорректируют с учетом мнения жителей
14:21 8 Декабря Сахалинцы завоевали пять наград всероссийских соревнований по стрельбе
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
18:10 30 Ноября На Камчатке один из магазинов сети "Красное & белое" обвинили в торговле сигаретами неподалеку от школы
14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?