В Благовещенске вора задержали по следам, которые вели в соседний дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске задержали 22-летнего мужчину. Его подозревают в краже из дачного дома, сообщает ИА "Порт Амур".

Как рассказали информационному агентству в амурском УМВД, в полицию поступило сообщение от жителя Благовещенска. Мужчина поведал, что из его дачного домика похитили строительные инструменты и прочее имущество.

В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что вор проник на территорию домовладения через забор. Он влез в дачный дом, разбив оконную раму.

Осмотрев территорию, полицейские увидели следы подошв обуви, которые привели их к одному из соседних домов. В нем и задержали подозреваемого в краже. Кроме того, было обнаружено и изъято похищенное имущество.

В настоящее время по факту преступления возбуждено уголовное дело.