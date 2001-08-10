Пьяный житель Камчатки из ружья ранил двух человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Карагинском районе края 36-летнего жителя подозревают в покушении на убийство двух человек. Пьяный мужчина из полуавтоматического ружья ранил знакомых мужчину и женщину, пишет ИА "Кам 24".

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, в отношении жителя района возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек).

"По предварительным данным, ночью 10 декабря 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Солодчука в селе Карага с целью убийства произвел не менее шести прицельных выстрелов из полуавтоматического охотничьего ружья в 55-летнего мужчину и 35-летнюю женщину, с которыми он ранее поссорился. Однако мужчина не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку ему было оказано активное сопротивление иными лицами, находящимися в квартире. В результате стрельбы потерпевшим причинены огнестрельные ранения", – рассказали в СКР.

Там добавили, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.