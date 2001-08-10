Пьяный житель Камчатки из ружья ранил двух человек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Карагинском районе края 36-летнего жителя подозревают в покушении на убийство двух человек. Пьяный мужчина из полуавтоматического ружья ранил знакомых мужчину и женщину, пишет ИА "Кам 24".
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, в отношении жителя района возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек).
"По предварительным данным, ночью 10 декабря 36-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Солодчука в селе Карага с целью убийства произвел не менее шести прицельных выстрелов из полуавтоматического охотничьего ружья в 55-летнего мужчину и 35-летнюю женщину, с которыми он ранее поссорился. Однако мужчина не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку ему было оказано активное сопротивление иными лицами, находящимися в квартире. В результате стрельбы потерпевшим причинены огнестрельные ранения", – рассказали в СКР.
Там добавили, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:13 11 Декабря В Приморье построят круглогодичный бассейн с морской водой под открытым небом
10:11 8 Декабря Южносахалинцев и гостей города завтра ждут на фестивале "День пельменя"
11:24 7 Декабря В Сахалинской области предложили ввести дополнительную меру поддержки для приобретающих жилье молодых семей
16:26 8 Декабря Проект обустройства территории по ул. Фабричной в Южно-Сахалинске скорректируют с учетом мнения жителей
16:11 23 Ноября Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
18:10 30 Ноября На Камчатке один из магазинов сети "Красное & белое" обвинили в торговле сигаретами неподалеку от школы
14:49 24 Ноября Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть
Выбор редакции
- 10:28 Вчера На Сахалине прошла презентация каталога работ островных художников
- 12:30 12 Декабря Сахалинцев приглашают на большой Рождественский концерт
- 10:12 12 Декабря Более чем в полтора раза удалось увеличить внутренний пассажиропоток на Сахалине и Курилах
- 12:15 11 Декабря Сахалинцы взяли золото всероссийских соревнований по стрельбе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?