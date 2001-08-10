На Сахалине любители нетрезвой езды наказаны за неуплату штрафов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители г. Охи привлечены к административной ответственности за неуплату административных штрафов, вынесенных за вождение в нетрезвом виде, рассказали ТИА "Острова" в региональной службе судебных приставов.

В отделении судебных приставов по Охинскому району в отношении двоих граждан были возбуждены исполнительные производства о взыскании административных штрафов в размере 30 тыс. рублей, назначенных судом за совершение правонарушения в соответствии со ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Оба должника, зная о необходимости оплаты своих штрафов, никаких мер к этому предпринимать не желали.

Судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение мужчин, оформив официальные запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, и установил отсутствие у неплательщиков официального заработка, а также имущества на правах собственности. На имеющихся расчётных счетах сахалинцы денежные средства не хранили, на учёте в Центре занятости населения они не состоят.

Бездействие в части уклонения от исполнения административного наказания в установленные законодательством сроки обернулось, в результате, для должников дополнительным наказанием — сотрудник органа принудительного исполнения составил в отношении граждан протоколы по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Суд, рассмотрев материалы дел, назначил каждому отбывание 3 суток административного ареста. После заседания суда виновные были доставлены в изолятор временного содержания для административных задержанных.

В случае дальнейшего уклонения от уплаты задолженности, гражданам грозит повторное привлечение к ответственности, предусмотренной ст. 20.25 КоАП РФ.