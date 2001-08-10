На Камчатке на 30 суток закрыли столовую, в которой отравились рабочие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Елизовский районный суд по заявлению Роспотребнадзора приостановил работу столовой компании «Сангин». После ужина в этом заведении общепита 41 строитель аэропорта оказался в больнице, сообщает ИА "Кам 24".

5 декабря произошло массовое отравление строителей нового здания аэропорта «Петропавловск-Камчатский (Елизово)». В общей сложности был госпитализирован 41 человек. В региональном Минздраве заявили о предварительном диагнозе пациентов «гастроэнтерит». По факту отравления людей возбуждено и расследуется уголовное дело. Известно, что строителям стало плохо после ужина.

Управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование, в ходе которого выяснилось, что 5 декабря с 19:00 до 21:00 работники ужинали в столовой компании «Сангин». Здание пищеблока находится на территории строящегося терминала аэропорта. Клинические симптомы у больных развивались в течение от 30 минут до 4 часов от момента последнего приема пищи.

Предположительно, пищевое отравление связано с наличием токсина в пищевой кулинарной продукции.

Накануне Елизовский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) в отношении компании «Сангин».

«В судебном заседании установлено, что ООО «С.», осуществляя деятельность по организации питания в столовой на территории строительной площадки в районе аэропорта, допустило нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Представитель юридического лица – генеральный директор ООО «С.» и её защитник в суде пояснили, что в настоящее время часть выявленных нарушений устранена, а для устранения оставшихся принимаются все меры», – сообщили в суде.

Там отметили, что судебным решением деятельность столовой, расположенной на территории строительной площадки в районе аэропорта, приостановлена на 30 суток. Оказание услуг по организации питания запрещено.