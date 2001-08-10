Сахалинец пригласил новую знакомую в гости и остался без денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 ноября в дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу обратился 36-летний местный житель с заявлением о краже у него с банковского счета денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую и обстоятельства случившегося.

Как выяснилось, 11 ноября 44-летняя фигурантка познакомилась с потерпевшим на улице в Поронайске. У них завязался разговор, и гражданин пригласил её к себе домой. После общения и совместного употребления алкогольных напитков хозяин квартиры уснул, оставив возле себя на столе банковскую карту. Фигурантка, нуждаясь в деньгах, убедилась, что мужчина крепко спит, и похитила карту со стола, а затем покинула квартиру. Далее она отправилась в местный магазин, где, используя функцию бесконтактной оплаты, оплатила с помощью похищенной кредитки несколько покупок на общую сумму 4630 рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.