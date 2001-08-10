Самолет из Москвы на Камчатку задержали сначала из-за поломки, а потом из-за пожара на борту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Петропавловск-Камчатский был задержан сначала из-за поломки, а затем по причине возгорания на борту, сообщает ИА "Кам 24".

По информации пассажира, рейс 1730 «Москва – Петропавловск-Камчатский» должен был вылететь в 17:10. Однако в связи с поломкой пришлось заменить борт, соответственно изменилось и время вылета – на 20:30.

После посадки произошло возгорание в середине салона. Самолёт был обесточен, прибыли пожарные расчёты.

Пассажирам пришлось вернуться в терминал. Производится вторая замена борта.

Обновлено 14.35: Задержка рейса SU1730 Москва - Петропавловск-Камчатский от 6.12.2023 произошла по причине позднего прибытия воздушного судна из предыдущего рейса. Другая информация о причинах задержки вылета не соответствует действительности, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе "Аэрофлота".