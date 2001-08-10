Тихоокеанское
информационное агентство
7 Декабря 2023
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В Приморье погиб раненный дельфин, приплывший за помощью к людям
15:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье погиб раненный дельфин, приплывший за помощью к людям

В Приморье погиб раненный дельфин, приплывший за помощью к людям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дельфин с травмой головы приплыл за помощью к людям на мелководье в бухту Посьет. Как животное получило такую страшную рану - неизвестно.

К сожалению, он скончался. Грустную новость сообщает РИА VladNews со ссылкой на Telegram-канал Vlad_ork.

«Сегодня его нашли мертвым, - говорится в сообщении. - Его тело находилось неподалеку от берега. На помощь к бедняге так никто и не приехал».

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