На Камчатке машину, попавшую в аварию, разорвало на части

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня ночью в районе 8-го километра в Петропавловске-Камчатском произошло ДТП, в котором, по предварительным данным, погибла женщина, пишет ИА "Кам 24".

«На восьмом километре авария жуткая – Марк II. Три парня и женщина. Женщина погибла на месте», – сообщают очевидцы. Судя по фото с места событий, «Тойота-Марк-II» врезалась в столб и ее буквально разорвало на части.

В ГИБДД подтвердили информацию о гибели в аварии женщины 2001 года рождения. Обстоятельства происшествия выясняются.